Camogli: "La bellezza intorno a noi", appuntamento con gli studenti lunedì 15 al Teatro Sociale

Lunedì 15 Aprile, dalle 10 alle 12 al Teatro Sociale di Camogli, all’interno del progetto del comune di Camogli ‘Giovani al Centro’, che vede dialogare giovani e istituzioni in sinergia con le scuole, si terrà l’incontro, ultimo del ciclo, dal titolo: “La bellezza intorno a noi".

Al centro la tematica dell'amore, l'attenzione e il rispetto per il territorio mettendo la bellezza al centro e analizzandola dal punto di vista di ambiente, natura, cultura, storia ed enogastronomia, per far emergere e apprezzare il suo valore anche ai più giovani, con l’ausilio di vari ospiti e una tavola rotonda sullo sport.

“Sono felice di essere riuscito a portare relatori importanti per questo incontro sulla bellezza che ho voluto trattare sotto tanti punti di vista - dice Claudio Pompei, consigliere delegato allo Sport e le Politiche giovanili del comune di Camogli. Tra gli ospiti ci saranno tanti ‘big’ del Golfo Paradiso, come Alessandro Capretti, Property Manager FAI dell'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, Teresa Frassinetti, Vice presidente Federazione Italiana Nuoto, ex pallanuotista e medaglia d'argento alle Olimpiadi, Nicolò Figari (pallanuotista, 2 volte medaglia d'oro ai mondiali), Massimo Bozzo, Presidente della Rari Nantes Camogli, Agostino Revello presidente della società RCA Golfo Paradiso Calcio e un momento musicale con l’intermezzo del maestro Dario Bonuccelli e in chiusura una dimostrazione dei ragazzi dell’istituto Marco Polo".

"Abbiamo volutamente deciso di ospitare un numero un po’ più ristretto di giovani (200), per riuscire ad avere con tutti loro un miglior dialogo. C’è stato un grande sforzo da parte del comune di Camogli sotto diversi profili, tra cui quello economico, ma anche tanta soddisfazione per la buona riuscita di questa iniziativa, che ha dato dimostrazione di quanto alla nostra Amministrazione stia a cuore il dialogo con i ragazzi. Dulcis in fundo, 2 mini atlete, Giulia Quattrale classe 2009 e Greta Barbagelata classe 2010, giocatrici della Rari Nates Camogli e facenti parte del Team Liguria vincitore del Torneo delle Regioni, verranno premiate insieme alla loro allenatrice Marielena Sessarego - conclude Pompei - perché proviamo anche con un piccolo gesto a rappresentare la nostra vicinanza sia nei confronti delle piccole atlete per l'importante risultato sportivo conseguito e sia di tutte quelle famiglie per il supporto che quotidianamente danno ai loro figli”.









Lo dice in una nota Claudio Giovanni Pompei, Consigliere con incarico sport e politiche giovanili del comune di Camogli.