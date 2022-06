Camogli, ex sindacalista e funzionario del Comune cade a terra e muore sul colpo

di Marco Innocenti

L'uomo era uscito nel pomeriggio per alcune commissioni

Forse è stato per il caldo oppure semplicemente a causa di un malore improvviso che gli ha fatto perdere i sensi. E' morto così, Roberto Terrile, 69enne ex funzionario del comune di Camogli, molto conosciuto anche per la sua lunga attività di sindacalista e il suo impegno nel sociale. L'uomo era uscito nel pomeriggio per alcune commissioni, poi la caduta rovinosa, la testa che sbatte sull'asfalto e la morte.