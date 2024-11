Camera di Commercio Riviere di Liguria entra nell’International Chamber of Commerce: nuove opportunità per l’agroalimentare

In occasione di Olioliva, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha annunciato la sua adesione alla prestigiosa International Chamber of Commerce (ICC). Questa partnership offrirà alle imprese liguri nuove prospettive di crescita sui mercati internazionali e la possibilità di partecipare a iniziative globali di promozione e sviluppo.



Un’opportunità per l’agroalimentare – “Credo che per noi sia una grande opportunità,” ha dichiarato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, durante la conferenza stampa tenutasi nella sede di Imperia. “Il settore dell’agroalimentare, che oggi cito per l’importante manifestazione di Olioliva, potrà molto beneficiarne.” La decisione di aderire all’ICC è vista come un primo passo per rafforzare la presenza delle imprese locali sui mercati esteri, con nuovi progetti e strategie previsti per il 2025.



Il contesto internazionale – Davide Cichero, capo di gabinetto del segretario generale ICC John Denton, ha sottolineato l’importanza di questa nuova adesione. “Siamo molto contenti di avere la Camera di Commercio Riviere di Liguria nel nostro sistema,” ha detto, aggiungendo che ora tutta la regione Liguria è rappresentata a livello internazionale. Fondata nel 1919, l’ICC riunisce oggi oltre 45 milioni di imprese in 170 paesi e rappresenta gli interessi delle aziende presso le maggiori istituzioni internazionali.



Supporto alle imprese – Ercole de Vito del Comitato di Roma della ICC ha spiegato come la rete della Camera di Commercio, che aggrega imprese e professionisti, possa offrire alle aziende strumenti pratici per affrontare i mercati esteri. “Noi riusciamo a raccontare alle imprese le opportunità internazionali e abbiamo attivato un help desk per assisterle in diversi ambiti, inclusa la normativa,” ha affermato de Vito. Particolare attenzione è riservata all’agroalimentare: “Nel 2021 abbiamo lanciato l’ICC Agrifood Initiative, consapevoli dell’importanza di questo settore e del suo impatto sui territori.”



L’obiettivo della sinergia – L’adesione della Camera di Commercio ligure all’ICC mira a facilitare il dialogo e la collaborazione tra le imprese e le istituzioni. Lupi ha sottolineato l’importanza di “fare sistema” con la Camera di Commercio di Genova e con gli imprenditori stessi, che saranno “co-protagonisti” di questo processo di internazionalizzazione. “Le associazioni creano l’opportunità, ma poi la palla passa alle imprese,” ha ribadito.



Iniziative future – Alessandro Pittaluga di Liguria International, società in house della Regione Liguria e delle Camere di Commercio per l’internazionalizzazione, ha illustrato alcune delle recenti missioni internazionali, tra cui la partecipazione al Summer Fancy Food Show di New York e la presenza al Cannes Yachting Festival. “Nel 2025 parteciperemo a Expo Osaka a maggio, dove organizzeremo incontri business-to-business,” ha anticipato Pittaluga, evidenziando il crescente interesse per il Giappone verso il Made in Italy.



Benefici per il territorio – Con l’ingresso nell’ICC, la Camera di Commercio Riviere di Liguria potrà partecipare a eventi e iniziative internazionali, come l’incontro di ottobre a Istanbul e il prossimo in programma per aprile a Nairobi. “Siamo rappresentati nelle principali organizzazioni internazionali con un impatto diretto sul business,” ha spiegato Cichero. “Lavoriamo per facilitare gli scambi e sostenere le imprese con programmi di formazione e supporto alle esportazioni.”



Focus sull’agroalimentare – L’agroalimentare sarà tra i settori più beneficiati da questa adesione, con l’obiettivo di promuovere prodotti locali su scala globale e di rafforzare la rete commerciale. Il presidente Lupi ha concluso: “Chiedo agli imprenditori di essere parte attiva. La sinergia tra associazioni, imprese e rappresentanti del territorio è la chiave per competere efficacemente sui mercati internazionali.”