Caldo in Liguria, oggi e domani si arriverà a percepire una temperatura di 45 gradi, 10 in più rispetto alla media

Il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha previsto bollino rosso a Genova per il caldo nelle giornate del 22 e 23 agosto. In base alle previsioni meteo, le condizioni climatiche attuali dovrebbero permanere fino a venerdì 25 agosto, motivo per il quale è necessario prestare la massima attenzione e adottare tutti i comportamenti corretti per prevenire i rischi legati al caldo di queste giornate. È una vera e propria tempesta di calore con tempo caldissimo e asciutto e valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo, con lo lo zero termico salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia.

Stiamo vivendo le giornate più calde della stagione – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per questo è necessario prestare la massima attenzione. La cosa più importante è quella di evitare di esporsi al sole nelle ore centrali, in modo particolare per tutti coloro che svolgono attività fisiche, a partire da quelle sportive e di svago che, in queste giornate, è bene rimandare. E’ con questi comportamenti semplici che si ottengono risultati molto grandi, evitando malori che siano correlabili al caldo e che possono comportare la necessità di ricorrere all’ospedale. Ricordiamo poi ancora una volta le attività del numero verde regionale ‘InformAnziani’ attivo dalle 8 alle 20 che è in grado di attivare servizi per le persone fragili e anziane, grazie all’attività dei 140 custodi sociali, presenti su tutto il territorio regionale. I pronto soccorso della Liguria stanno registrando un leggero incremento degli accessi legati al caldo, ma non si stanno verificando situazioni di sovraffollamento. La situazione è comunque costantemente monitorata”.

“Stiamo registrando – aggiunge Ernesto Palummeri coordinatore Centro di riferimento per le ondate di calore di Alisa – livelli di temperatura eccezionali per Genova, ben oltre i 30 gradi e con punte di temperatura percepita superiori ai 40 gradi. Ci stiamo avvicinando, nelle ore più calde, ai 45 gradi di temperatura percepita, conseguenza anche della forte umidità. Il fatto che queste condizioni siano destinate a perdurare anche nei prossimi giorni costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. A questi livelli di temperature, le condizioni di rischio sussistono non solo per le persone suscettibili, ma per tutta la popolazione. Ed è importante che vengano seguite le indicazioni sui comportamenti corretti da tenere”.

Andrea Tafaria (Filca Cisl Liguria) ha commentato: “In vista dell’allerta rossa per il caldo prevista già nella giornata di domani rafforzeremo la presenza dei nostri operatori nei cantieri edili della Liguria. E dall’inizio di questa ondata di caldo che stiamo monitorando ogni giorno fisicamente la situazione affinché venga tutelata la salute dei lavoratori. Serve massima attenzione e lo diciamo soprattutto alle aziende, ci sono regole ben precise sottoscritte nel protocollo sul caldo in Prefettura a Genova che devono essere rispettate. Così come in tutta la Liguria le imprese hanno l’obbligo di pensare esclusivamente alla sicurezza dei propri lavoratori”.