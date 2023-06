Calcio: panchina dello Spezia, Alvini il favorito

L'ex tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini è il favorito per guidare lo Spezia in serie B nella stagione 2023/24. Il nome di Alvini spunta da una videoconferenza intercontinentale tra il direttore tecnico Eduardo Marcia e il proprietario del club, l'americano Robert Platek, con l'argomento del successore di Leonardo Semplici, che era stato ingaggiato dopo l'esonero di Lica Gotti e che sarebbe rimasto solo in caso di salvezza, grazie a un contratto che prevedeva il rinnovo automatico a permanenza in A ottenuta. Ma lo Spezia nel finale di campionato ha dilapidato i punti di vantaggio sul Verona, crollando nello spareggio perso 3-1 sul campo di Reggio Emilia.



Ottenuta la serie A durante la proprietà Volpi, conservata la categoria dopo la cessione del club dal broker petrolifero recchelino all'imprenditore americano, alla terza stagione tra le "grandi" lo Spezia è malamente caduto, tornando in B. Per ritrovare la massima serie, la dirigenza bianca ha contattato tra gli altri anche Marco Baroni e Fabio Liverani.

Alvini aveva portato la Cremonese in serie A senza passare dagli spareggi, ma l'impatto dei grigiorossi con la massima serie è stato deludente e il 53enne tecnico di Fucecchio non ha vinto nemmeno una partita sulle 18 guidate, finendo per essere esonerato a vantaggio di Ballardini. In B Alvini ha già allenato Reggiana e Perugia, mentre l'apprendistato lo aveva visto sulle panchine di Signa, Quarrata, Tuttocuoio, Pistoiese e AlbinoLeffe.