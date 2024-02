Calcio: morto a 63 anni Andy Brehme, ex Inter e campione del mondo 1990 nella Germania

Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, come scrive la Bild, si è spento per un arresto cardiaco Andy Brehme, 63 anni. ex terzino di Bayern Monaco e Inter, protagonista con la Nazionale tedesca al Mondiale di Italia ’90, autore del gol su rigore decisivo in finale contro l’Argentina.

Brehme è ricordato in Italia per la sua avventura all’Inter, iniziata nel 1988 nella "squadra dei tedeschi": accanto a lui, infatti, anche Lothar Matthaeus e Jurgen Klinsmann, per non parlare di mister Giovanni Trapattoni che era considerato un germanico di indole e che poi in Bundesliga avrebbe allenato davvero. Nel torneo 1990/'91 l'Inter "tedesca" fu la rivale più tenace della Sampdoria, che avrebbe vinto lo scudetto anche grazie al 2-0 a San Siro del 5 maggio, reti di Dossena e del compianto Vialli.

Nell'Inter Brehme ha maturato154 presenze e 12 gol. Con i nerazzurri vince lo scudetto, oltre che una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. In carriera ha indossato anche le maglie della Real Saragozza e del Kaiserslautern.

Il suo ultimo gol italiano ebbe come bersaglio il Genoa, in occasione di un 2-2 a San Siro in data 15 dicembre 1991, nella stagione che avrebbe visto i rossoblù di Bagnoli arrivare in semifinale di Coppa Uefa.