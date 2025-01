Calcio: Belgio, arrestato Nainggolan, ex Cagliari Inter e Roma, per traffico internazionale di droga

Radja Nainggolan, 36enne calciatore belga di origini indonesiane, visto in Italia con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, è stato arrestato oggi in Belgio nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di cocaina internazionale. L’indagine, condotta dalla polizia federale di Bruxelles, ha portato alla perquisizione di più di 30 luoghi, tra cui la provincia di Anversa e la regione di Bruxelles. Il centrocampista, attualmente in forza al Lokeren-Temse, è finito sotto interrogatorio per presunti legami con un traffico internazionale di droga.

Operazione antidroga – Oggi, la polizia federale belga ha eseguito una serie di perquisizioni in diverse località del paese nell'ambito di un’indagine su un'importazione di cocaina dal Sud America. Secondo le fonti locali, la droga sarebbe arrivata in Europa tramite il porto di Anversa, uno degli snodi principali del traffico di sostanze stupefacenti. La merce, una volta sbarcata, veniva poi ridistribuita in Belgio e in altre nazioni europee.

Le indagini – Le perquisizioni effettuate sono state numerose, circa trenta in totale, e hanno coinvolto diverse aree della capitale belga e dei suoi dintorni. Nainggolan è stato sottoposto a interrogatorio da parte delle autorità locali, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull'operazione. L'indagine resta in corso, e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore.

La carriera del calciatore – Radja Nainggolan, classe 1988, ha avuto una carriera di successo nel calcio italiano, con esperienze importanti al Cagliari, all'Inter e alla Roma, prima di rientrare in Belgio a gennaio 2025 per giocare con il Lokeren-Temse, squadra di Serie B del campionato belga. Proprio pochi giorni fa, il centrocampista aveva segnato nel suo debutto con la nuova squadra, in un match contro il Lierse.

Il contesto – La vicenda sorprende i tifosi, considerando la carriera brillante di Nainggolan e la sua recente scelta di tornare in Belgio. Non è ancora chiaro se il calciatore abbia avuto un ruolo attivo nell'organizzazione del traffico di droga o se sia stato coinvolto in modo più marginale. Gli sviluppi delle prossime ore potrebbero chiarire ulteriormente la sua posizione in questa indagine.

