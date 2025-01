Busalla e Valle Scrivia: danni da maltempo, imprese e cittadini chiedono interventi urgenti

La situazione delle infrastrutture a Busalla è critica e le recenti condizioni meteo hanno peggiorato la già difficile viabilità. Il programma di lavori autostradali che coinvolge il casello locale, previsto per un lungo periodo, rischia di compromettere ulteriormente la mobilità e l’economia del territorio. Le imprese locali, già in difficoltà, chiedono interventi urgenti per evitare danni irreparabili.

Infrastrutture in crisi – La situazione delle strade nella zona di Busalla si sta facendo sempre più difficile. Non solo il maltempo di martedì scorso ha lasciato segni profondi sulle vie di comunicazione locali, ma le opere in corso da parte di Autostrade per l’Italia stanno creando disagi significativi. La chiusura del casello autostradale di Busalla, che durerà a lungo, si aggiunge a una serie di problemi legati alla viabilità.

Le difficoltà per le imprese – Le principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Cna e Coldiretti, lanciano un appello per soluzioni rapide e strutturali. Le imprese locali, già in difficoltà a causa di ritardi e disagi logistici, rischiano di subire danni economici irreparabili. "Servono interventi strutturali immediati per ripristinare la funzionalità delle strade e garantire condizioni sostenibili", affermano le associazioni, che vedono il territorio gravemente penalizzato.

Il peso sulla mobilità quotidiana – La cittadinanza è anch’essa fortemente penalizzata. Il traffico è paralizzato, e la viabilità compromessa non solo per le imprese ma anche per i residenti, che si trovano a fronteggiare quotidianamente ostacoli alla mobilità. "Gli ostacoli alla viabilità, combinati con i danni causati dal maltempo, stanno paralizzando l’intera area", sottolineano le associazioni in un comunicato congiunto.

Intervento urgente richiesto – Le autorità locali, a partire dalla Regione Liguria, stanno lavorando per trovare una soluzione. Un tavolo tecnico è stato convocato per analizzare la situazione e proporre un piano d'azione condiviso. Le associazioni chiedono un piano che preveda anche soluzioni temporanee, come infrastrutture provvisorie, per consentire almeno un parziale ripristino della viabilità mentre si progettano soluzioni a lungo termine. "Non possiamo permettere che questa situazione continui a penalizzare le imprese", sottolinea la nota congiunta.

Prospettive future – Mentre le soluzioni immediate sono una priorità, le imprese locali sono consapevoli della necessità di interventi più ampi per garantire una viabilità sostenibile nel tempo. La pianificazione di lavori e interventi a lungo termine dovrà considerare la protezione dell'economia locale e la sicurezza dei cittadini.

