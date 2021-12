Busalla, 7 auto scivolano sul ghiaccio: carambola impazzita sulla Statale dei Giovi

di Marco Innocenti

Nessun ferito grave ma 3 persone sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Strada chiusa al traffico per l'intervento dei mezzi spargisale

Venerdì 10 Dicembre 2021 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn