Borgio Verezzi: 2,5 milioni dalla Regione per sottopasso ciclopedonale e messa in sicurezza viabilità

Un investimento di circa 2,5 milioni di euro sarà destinato a Borgio Verezzi, nel savonese, per la costruzione di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e per la messa in sicurezza della viabilità circostante. Il progetto, finanziato dalla Regione Liguria, è stato approvato dalla Giunta, con la prima parte del Fondo Strategico e un contributo comunale di oltre 153.000 euro.

Il punto - "L'intervento rappresenta un'opera fondamentale, attesa da lungo tempo", commenta l'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone. "La sua realizzazione contribuirà a migliorare la sicurezza dei pedoni in un'area molto frequentata e di grande valore turistico, aumentando anche la disponibilità di parcheggi pubblici a raso. Inoltre, ottimizzerà il traffico veicolare e la circolazione ciclopedonale tra via XXV Aprile, a senso unico, e Viale Colombo, a doppio senso, con l'introduzione di nuovi marciapiedi. Questa prima fase del Fondo Strategico prevede un totale di 5,7 milioni di euro destinati alle infrastrutture in tutta la Liguria. Siamo già al lavoro con gli uffici per preparare gli interventi che verranno finanziati dalla seconda tranche del Fondo, che sarà approvata nelle prossime settimane."

I dettagli - Il progetto interessa un'area vicina al lungomare, dove si trovano la statale Aurelia, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e la strada comunale via XXV Aprile. Il lungomare, che ospita stabilimenti balneari, ristoranti e altri punti di aggregazione, è caratterizzato da un'intensa circolazione di mezzi e da un elevato numero di persone a piedi o in bicicletta. Attualmente, sono presenti solo un attraversamento pedonale in corrispondenza di via Matteotti e un sottopasso in via Molino, per permettere di raggiungere il lungomare dal centro del paese. Il progetto finanziato con il Fondo Strategico prevede la costruzione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Cristoforo Colombo, per ridurre significativamente il rischio di incidenti stradali, che in passato hanno anche causato vittime. Nelle prossime settimane sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune, come ente attuatore dell’opera, Anas e Rfi.

