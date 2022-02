Borghetto Vara, il nuovo ponte sul torrente Pogliaschina

di Redazione

L'assessore Giampedrone al varo della campata della nuova struttura: "Vicini al ritorno alla normalità". Calzone (Anas): "Sarà tutto pronto a maggio"

"Con il varo del nuovo ponte ci avviciniamo sempre di più al ritorno alla normalità per il Comune di Borghetto, che più di tutti in val di Vara è stato colpito dalla tragica alluvione del 2011". Lo afferma l'assessore regionale alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, in occasione del varo della campata del nuovo ponte sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara.

Il nuovo impalcato, che scavalca il Pogliaschina è realizzato da un'unica campata in struttura metallica ad arco, ha due corsie banchine laterali ed un marciapiede. La struttura ha un peso di quasi 130 tonnellate. Le parti che compongono il ponte sono state realizzate in stabilimento, poi assemblate e tenute insieme da 2640 bulloni. L'intervento riguarda il completamento delle opere di ripristino della viabilità statale e provinciale che attraversa Borghetto Vara, segnato dall'alluvione dell'ottobre 2011. Anas ha investito 2, 48 milioni. La Regione 1,5 milioni. I lavori sono realizzati al 75% e saranno completati nei prossimi mesi, rispettando il piano.

"Il varo del nuovo impalcato si inserisce nel contesto di una completa rifunzionalizzazione degli spazi del centro abitato - ha spiegato Giampedrone - che vedrà anche la realizzazione di una nuova piazza con l'installazione artistica ricavata con i resti del vecchio ponte e dove ci sarà anche la statua che si trovava in piazza dei Carabinieri. Questo secondo ponte completerà la messa in sicurezza di questa area" Finalmente possiamo dire che l'emergenza sta terminando".

"L'opera ha una lunghezza di 30 metri - ha aggiunto Fabrizio Cardone responsabile delle nuove opere di Anas - oggi variamo l'impalcato e nei prossimi due, tre mesi termineremo le opere accessorie. A maggio sarà transitabile".