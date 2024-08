Borghetto d'Arroscia: rigenerazione centro abitato, 338mila euro dalla Regione

La Regione Liguria stanzia 338mila euro per finanziare due interventi di rigenerazione urbana nel Comune di Borghetto d’Arroscia.

Il primo di questi è stato inaugurato nella mattina odierna e ha visto un investimento complessivo di 174mila euro, di cui 115mila derivanti da fondi regionali, per riqualificare il centro storico del paese. Rifatte le due piazze principali e restaurati i tipici carruggi recuperando il ciottolato, che era precedentemente stato coperto di cemento, e inserendo una suggestiva illuminazione a terra con appositi faretti.

Presente al taglio del nastro l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, insieme a lui il sindaco Angela Denegri e diversi amministratori delle valli Arroscia e Impero.

“Un’opera attesa che riqualifica tutto il centro di Borghetto d’Arroscia sistemandone piazze e vie– spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Si tratta dell’ennesimo lavoro di rigenerazione urbana che va a incidere profondamente sulla vivibilità e anche sull’attrattività dei nostri borghi. Nel solo entroterra imperiese, dal 2021 a oggi, abbiamo investito 6 milioni di euro per mettere a terra 30 interventi, di questi 10, tra conclusi e in fase di realizzazione, sono in valle Arroscia. Numeri senza precedenti che dimostrano quanto l’amministrazione regionale abbia lavorato non esclusivamente per preservare le aree interne, ma anche e soprattutto per rilanciarle e renderle sempre più apprezzabili per cittadini e turisti. Qui a Borghetto d’Arroscia siamo pronti a iniziare un secondo intervento di rigenerazione urbana nella frazione Gavenola dove, con uno stanziamento di 223mila euro, andremo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica recuperando una struttura abbandonata oltre a regimare il ciclo delle acque del centro. In totale il solo Comune di Borghetto d’Arroscia potrà dunque contare su circa 340mila euro di nuove opere che garantiranno certamente un futuro diverso all’intero paese”.

“Ringraziamo Regione Liguria, in modo particolare l’assessore Marco Scajola, che con questo finanziamento ci ha permesso il recupero del centro storico del capoluogo che versava in stato di abbandono – sottolinea il sindaco Angela Denegri. Con l’ulteriore finanziamento ricevuto, sempre per un intervento di rigenerazione urbana, a breve inizieranno i lavori di regimazione delle acque e recupero di due alloggi di edilizia residenziale pubblica nella frazione di Gavenola”.