Bordighera, Toti: "Da settembre via alla privatizzazione dell'ospedale Saint Charles"

di Marco Innocenti

E sul nuovo dg di Asl 1, il presidente ha detto che "sarà un direttore di altissima competenza e con pieni poteri"

A partire da settembre, e con un processo graduale che si concluderà per la fine dell'anno, l'ospedale Saint Charles di Bordighera sarà privatizzato. Lo ha confermato stamani il governatore della Liguria, Giovanni Toti nel corso di un vertice con i sindaci del comprensorio intemelio, che si è svolto nell'ex chiesa anglicana di Bordighera, alla presenza di Francesco Quaglia, direttore di Alisa, e di Sandro Mazzantini, direttore generale e consigliere di amministrazione di Iclas, il partner privato che prenderà possesso della struttura sanitaria. Terminato l'incontro, il presidente Toti, assieme a una delegazione della giunta regionale e a un gruppo di sindaci, si è recato al Saint Charles per visitare il nuovo reparto dialisi.

"Ci tenevo a incontrare i sindaci del distretto, quelli più interessati alla nuova gestione dell'ospedale di Bordighera, che rientra nel piano di riorganizzazione della sanità nella nostra provincia - ha affermato Toti - La cessione dell'ospedale significa la riapertura del pronto soccorso, la ripresa dell'attività chirurgia d'elezione, la specialistica ambulatoriale, la radiologia e la telemedicina per i territori dell'entroterra. Insomma, significa ridare vita al presidio di Bordighera come un vero e proprio ospedale nella rete della sanità del Ponente ligure, che prevede anche la realizzazione dell'ospedale unico a Taggia, dell'ospedale di comunità a Imperia e delle case della salute. In poche parole: quell'importante ristrutturazione che nei prossimi cinque interesserà il assurto sanitario del territorio".

Intanto c'è attesa per la nomina del nuovo dg di Asl 1 dopo le dimissioni di Silvio Falco, che aveva manifestato la contrarietà al progetto di privatizzazione. "Stiamo valutando profili di altissima competenza - ha detto Toti - Sarà un direttore generale con i pieni poteri. Arriverà alla scadenza dell'attuale direttore Falco, che ringrazio ancora per il lavoro svolto e credo che saremo in grado di indicare ai sindaci del distretto il nome del professionista nei prossimi quindici o venti giorni".