Bordighera, lo scorso venerdì è tornato Bordilandia Park, il parco estivo più amato del ponente ligure

Venerdì 21 giugno 2024 è tornato sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo, Bordilandia Park, il family park estivo più amato dal ponente ligure. Costruito su misura per i bambini, il parco ha aperto ufficialmente le sue porte venerdì 21 giugno 2024 e rimane aperto tutti i giorni, dalle 20:45 alle 24:00, fino a sabato 7 settembre 2024.

Martedì 25 giugno 2024 (ore 21) è in programma l'inaugurazione ufficiale di Bordilandia Park. Per l'occasione, Fortunello e Marbella intrattengono i bambini con il loro spettacolo che dà il via a un'estate di divertimento per tutta la famiglia.

All'interno del family park i visitatori possono trovare giochi gonfiabili a tema all'avanguardia, ideali sia per i grandi, sia per i piccini, come l'antica Roma, il grande WC, il bruco, il gallo, alla pista di moto GP, le automobili di Formula 1 che richiamano i bolidi delle piste da gara, per poi proseguire con i motoscafi a tema che sfrecciano su un grande specchio d'acqua. Oltre a queste, sono presenti anche attrazioni storicamente amate dai bambini come il tiro a segno con i pupazzi, il tappeto elastico e il percorso nelle palline colorate. A Bordilandia Park è allestita anche un’area recintata con prato ecologico, dove i bambini più piccoli possono giocare liberamente, a piedi scalzi. Inoltre, è stata predisposta una zona relax per i genitori, affinché possano godersi il momento mentre i loro piccoli si divertono.

«Anche quest’anno Bordilandia Park si rinnova portando con sé, sul lungomare di Bordighera, oltre due mesi di divertimento, intrattenimento e spensieratezza – spiega Michele Uga, direttore di Bordilandia Park – Come ogni anno, il nostro family park si conferma come il punto di riferimento estivo un valore aggiunto apprezzato e preferito dalle famiglie e dai bambini del Ponente Ligure. Essenziale per il turismo di Bordighera, durante l'estate attira numerosi visitatori e famiglie, offrendo loro un luogo divertente in cui trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Come sempre avremo i giochi gonfiabili più all’avanguardia e le animazioni per ogni fascia d’età». Bordilandia Park continua a essere il punto di ritrovo annuale per bambini e famiglie provenienti da tutta la Riviera di Ponente, oltre che per numerosi turisti provenienti dalla Francia e da altre regioni estere. L'impegno dello staff nei confronti della sicurezza, della protezione e della libertà dei bambini, insieme alla cura degli impianti e degli spazi, ha portato Bordilandia Park ad essere incluso nel sito Mondoparchi, una sorta di "Guida Michelin" dei parchi giochi, che raccoglie i migliori parchi divertimento in Italia.

«Anno dopo anno, Bordilandia Park è diventato sinonimo di gioco e divertimento per tutte le famiglie del comprensorio: un luogo dove trascorrere momenti di allegria e un centro di aggregazione dove bimbi e genitori possono incontrarsi e conoscersi con serenità. – commenta l'Assessore della Città di Bordighera Martina Sferrazza. – All'indubbio, importante apporto alla promozione e all'offerta turistica si aggiunge quindi un valore sociale che mi rende particolarmente felice nel salutare il ritorno di Bordilandia Park anche nell'estate 2024».

A Bordilandia Park è in programma un variegato calendario di eventi gratuiti che si terranno ogni martedì sera. Dopo l’inaugurazione ufficiale con Fortunello e Marbella, nelle settimane a seguire sono in programma nuovi spettacoli: martedì 2 luglio Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops! Teatro, martedì 9 luglio con il Fluffy Puppets Circus; martedì 16 luglio doppio appuntamento con il Candy Circus e Mr Paolo; e ancora doppio appuntamento martedì 23 luglio con il Pink Box e Amaranta e Tamarindo; martedì 30 luglio con il Monocirco e Squilibrio. Anche nel mese di agosto sono previsti alcuni appuntamenti per le famiglie: martedì 6 agosto con nuove esibizioni di Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops! Teatro; il 13 agosto con lo spettacolo Bizzarri Equilibri di Lello Clown; il 20 agosto con le Magie d’Oriente del Fachiro Onireves; e infine, il 27 agosto con ulteriori sorprese di Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops! Teatro.e