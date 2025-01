Bordighera: Comune impugna le bollette dell'acqua

Bordighera è pronta a battersi contro le bollette "salatissime" inviate da Rivieracqua, il gestore unico del ciclo integrato delle acque. La Giunta ha dato mandato al sindaco Vittorio Ingenito di avviare una contestazione legale, sia attraverso il reclamo che altri strumenti, per mettere in discussione le modalità di determinazione delle tariffe e l'effetto retroattivo che ha suscitato polemiche tra i cittadini.



Mandato difensivo - Il Comune di Bordighera ha autorizzato il sindaco a conferire il mandato difensivo per avviare la contestazione delle bollette emesse da Rivieracqua. Il provvedimento riguarda soprattutto le tariffe che, a partire dal 2022, sono state calcolate in base a una nuova tariffa unica, con effetto retroattivo. L'amministrazione ha deciso di incaricare l'avvocato Chiara Gambino e il legale dell'Ufficio comunale per valutare le modalità di contestazione, tra cui la possibilità di presentare reclamo formale, avviare una procedura di conciliazione o intraprendere altre azioni legali.



Aumenti tariffari - Una delle principali motivazioni alla base della contestazione è l'incremento delle tariffe rispetto a quelle precedentemente applicate dal Comune. Le bollette di Bordighera, infatti, sono risultate particolarmente alte rispetto a quelle dei Comuni vicini. Questo perché le tariffe di Bordighera erano tra le più basse d'Italia prima che il gestore unico, Rivieracqua, prendesse il controllo del servizio idrico. I cittadini e le imprese si sono trovati quindi a fronteggiare un aumento che ha suscitato numerose lamentele.



Intervento del Commissario - Oltre alla contestazione delle bollette, l'amministrazione di Bordighera si riserva la possibilità di impugnare anche le decisioni prese dal Commissario ad acta dell'Ato Idrico Ovest della Provincia di Imperia. Questi provvedimenti riguardano la determinazione provvisoria degli aumenti tariffari e la deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che ha approvato le tariffe definitive. L'amministrazione ha espresso preoccupazione per la legittimità di queste deliberazioni e si sta preparando a procedere legalmente.



Le reazioni - La vicenda delle "bollette da capogiro" ha sollevato un acceso dibattito a Bordighera, dove cittadini e commercianti stanno cercando di fare fronte agli aumenti. Il Comune ha dichiarato che è sua intenzione difendere gli interessi della comunità e garantire che i nuovi costi siano giustificabili e conformi alle normative in vigore. La situazione ha anche attirato l'attenzione di altri Comuni della zona, che potrebbero intraprendere azioni simili se le contestazioni dovessero ottenere successo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.