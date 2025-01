Bloccati cinque occupanti abusivi in un appartamento a Genova: uno trovato con un cellulare rubato

Cinque uomini sono stati denunciati a Genova per aver occupato abusivamente un appartamento comunale. Tra loro, un 18enne è stato anche accusato di ricettazione dopo che un turista ha localizzato il suo telefono rubato proprio negli uffici della Polizia.

L’intervento – L’allarme è scattato ieri pomeriggio in via Reta, dove un residente ha segnalato rumori di effrazione provenienti da un appartamento. Gli agenti delle volanti dell’UPGSP e del Commissariato Cornigliano, giunti sul posto, hanno trovato la porta dell’abitazione danneggiata e bloccata dall’interno. Forzata la porta, hanno identificato cinque uomini che si erano introdotti per soggiornarvi abusivamente.

I denunciati – Si tratta di due algerini di 18 e 32 anni e tre marocchini di 33, 21 e 23 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale. Sono stati denunciati per occupazione abusiva in concorso. Il 18enne è stato inoltre denunciato per ricettazione e il 23enne per non aver rispettato l’ordine del Questore di lasciare il Paese.

Il telefono rubato – Durante gli accertamenti in Questura, è emerso che il 18enne aveva con sé un telefono rubato. Un turista straniero, vittima del furto nella notte di Capodanno, si è recato in Questura mentre era in corso la stesura degli atti. Utilizzando l’app “Trova iPhone”, ha localizzato il dispositivo proprio negli uffici dove si trovava il giovane. Il telefono è stato restituito al proprietario.

L’operazione ha permesso non solo di sgomberare l’appartamento occupato, ma anche di risolvere un caso di furto grazie alla tecnologia.

