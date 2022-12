Blessin ai saluti: per l'esonero manca solo l'ufficialità

Questa volta l'esonero sembra davvero a un passo: Alexander Blessin dovrebbe essere già sollevato dall'incarico entro questa sera, atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale della società. Per il Genoa si prospetta la soluzione "ponte" di Alberto Gilardino. L'ex attaccante Campione del Mondo e oggi tecnico della Primavera del Grifone dovrebbe giudare il Genoa almeno fino alla prossima gara di campionato, la sfida casalinga contro il Sud Tirol in programma giovedì alla stadio Luigi Ferarris.

Insomma, quello che sembrava già deciso dopo la sconfitta di Perugia è stato solo rimandato. Però adesso c'è un aggravante in più: non solo è arrivata la prima sconfitta in casa, ma dalla rosa di potenziali sostituti di Blessin è uscito anche il candidato numero 1, Andreazzoli che sembrava a un passo dall'accordo con il Genoa e invece è diventato il nuovo allenatore della Ternana. In realtà Andreazzoli altro non poteva fare dato che era stato "scaricato" dal plenipotenziario tedesco Spors, vero deus ex machina di questo sciagurato periodo genoano.

Ora, sconfitta su tutti i fronti, la gestione dell'algido Spors dovrà necessariamente ricadere su altre scelte. Restano in queste ore due nomi su tutti e una spertanza. I nomi sono quelli di Semplici e Bjelica allenatori che sembrano destinati a sostituire il partente Blessin. Poi c'è la speranza: è quella che insieme a Blessin anche Spors saluti il Genoa e lasci a chi lavora e vive a Pegli, a chi davvero ha a cuore le sorti del Grifone, la possibilità di scegliere il modo giusto per far ripartire il club rossoblù.