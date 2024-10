Blazquez ai tifosi: “Il Genoa è dei 777, ma potremmo anche vendere o trovare dei soci”

Dal faccia a faccia sul futuro del Genoa organizzato dall’Acg con il ceo del Grifone Andres Blazquez nella sala dell’Iis arrivano notizie importanti. I rappresentanti dei club chiaramente preoccupati per i guai dei proprietari americani, hanno fatto molte domande sul momento della squadra attuale e soprattutto sul futuro della società.

Blazquez intanto ha confermato che la proprietà e’ di 777 Partners: “Non ci sono cambiamenti di governance sennò lo saprei. Il primo a rimetterci sarei io visto che sono l’amministratore delegato. Non ho segnali diversi”. Blazquez ha poi aggiunto: “Il Genoa sta meglio di quando lo abbiamo preso grazie ai 130 milioni versati in questi anni”.

Sui problemi della squadra che dovrà essere rinforzata a gennaio visti i tanti infortuni, Blazquez è certo che ci saranno degli attivi: “Quest'estate ho spiegato agli azionisti che non vendi e poi compri, il mercato non funziona così, altrimenti siamo messi male. Avevamo 5 obiettivi e ne abbiamo presi solo 2. Stiamo cercando un sostituto di Ruslan oltre a due giocatori in attacco perché mancano i gol”. Insomma in arrivo tre colpi.

Si parla anche di Coda con la conferma che l’operazione porterà nelle casse 600mila euro. Su Gudmundsson, Blazquez ha confermato che il Genoa ha proposto quasi un milione e mezzo per tenere l’islandese ma la Fiorentina ha proposto un contratto al giocatore più alto.

Sulla figura di Spors ecco la risposta di Blazquez: “Spors in questo momento non può lavorare perché non c'è più il gruppo squadre del 777”. E ancora: “Le squadre del gruppo le stanno vendendo tutte quindi non c'è più un gruppo”.

E ancora domande sul club e Blazquez sottolinea: “Non ho alcun segnale dal socio che non voglia sostenere la società e sanno che a gennaio devono investire e han capito e accettato di farlo”.

Ma Blazquez però apre pure a una cessione del Genoa o all'ingresso di un nuovo socio: “Per il momento non ci sono trattative per vendere il Genoa ma a breve medio termine o vendiamo o troveremo un socio che sia dí maggioranza o di minoranza per tornare al successo sportivo. La mia vita dipende dal Genoa a livello professionale, legale e di orgoglio e devo esser sicuro che il Genoa resti una realtà in tutti i sensi”.

Sul momento negativo della squadra il dirigente, che ha compreso che c’è molte perplessità su 777 ha infine chiuso dicendo: “Tutti insieme usciremo da questa situazione”.