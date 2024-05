Bergeggi: la campagna per il ripristino e la protezione della Posidonia oceanica

Foresta Blu. E' il nome della campagna per il ripristino e la protezione di tratti di praterie della Posidonia oceanica presentato a Bergeggi.

"Apparentemente sembra solo un’alga, in realtà è una pianta marina dalle straordinarie potenzialità. Basti pensare che ogni metro quadrato di prateria può generare quotidianamente da 14 a 16 litri di ossigeno e le praterie sono un habitat unico in termini di biodiversità tanto da diventare aree di riproduzione, nursery e dimora permanente per circa il 25% delle specie marine del Mediterraneo. Nonostante ciò, le posidonie sono in costante e progressiva regressione; si stima che negli ultimi 50 anni la loro presenza nel nostro mare sia diminuita di oltre il 30% e dunque necessitano di aiuto" spiegano gli esperti.

Nasce da qui “Foresta Blu” la nuova campagna di Coop che prosegue così il suo impegno nella tutela dell’ambiente e avvia un’azione di sensibilizzazione sul tema coinvolgendo anche i propri soci e consumatori. Al suo fianco come partner scientifico LifeGate; Coop da giugno 2023 è soggetto aderente alla “Water Defenders Alliance”, un’alleanza nata per difendere le nostre acque. Ora, la nuova sfida è proteggere il “respiro” del mare.

A Bergeggi, nell’ Area Marina Protetta, teatro del primo intervento, la presentazione dell’intera campagna nazionale che coinvolgerà nell’arco di un biennio tre aree del Mar Mediterraneo (nel Tirreno e nell’ Adriatico), poli universitari come l’Università di Genova, l’ISSD (International School for Scientific Diving), un’associazione no profit che è anche la prima scuola italiana di formazione di ricercatori scientifici subacquei, l’equipaggio “ecologico” della barca Anywave, la community di under 35 attivisti green che stanno già partecipando al corso di formazione sulla biodiversità marina organizzato da EIIS che si intreccia alla campagna (400 iscritti).