Benvenuti in Liguria - Alla scoperta di Pontinvrea e Sassello

Focus su Sassello e Pontinvrea nella nuova puntata di Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Telenord. Dopo il percorso in bus da Castelvecchio di Rocca Barbena alla Valbormida, il format con la presenza del Cucinosofo Sergio Rossi fa tappa tra Sassello e Pontinvrea.

Primo passaggio, come sempre, a metà settimana: ore 20.30 del mercoledì sera su Telenord e telenord.it.

Al centro del racconto, la quotidianità delle comunità locali e le curiosità di chi anima il territorio attraverso storie di tenacia commerciale. Nel corso dell'itinerario, progetti e protagonisti all'insegna di artigianato, agricoltura e visioni d'entroterra innovative.

Davanti alle telecamere di Massimo Fornasier, anche, l'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana. Dopo l'esperienza con i canestrelletti di Torriglia, l'esponente della giunta Bucci sarà alla prova della ceramica.

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