Benvenuti in Liguria - Alla scoperta del Festival della Maiolica

L'appuntamento è alle 20.30 del primo mercoledì di giugno: Benvenuti in Liguria sbarca nella Baia della Ceramica e lo fa alla vigilia del Festival della Maiolica che andrà in scena nel prossimo fine settimana con il coinvolgimento dei comuni di Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona.

Quello del 3 giugno è un itinerario sorprendente non solo per i turisti, ma anche per i residenti all'insegna di spazi che rappresentano veri e propri scrigni del territorio. In compagnia di Fondazione De Mari, la presentazione della rassegna ingloberà, pure, il momento della cucina con l'arte delle pentole in terracotta al servizio di speciali ricette della tradizione ligure.

Nel corso della puntata, poi, non mancA la voce di storici e moderni artgiani, nonchè, quella di chi opera con la ceramica per progetti di integrazione: una trasmissione tutta da vivere in pieno orgoglio di Liguria capace di rinnovarsi guardando al futuro.

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