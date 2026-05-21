Benvenuti in Liguria

Benvenuti in Liguria - Alla scoperta di Borgomaro e Pieve di Teco

di Redazione

La trasmissione del mercoledì sera ore 20.30 su Telenord e telenord.it

2323 - Festa dello Sport 2026

 

Benvenuti in Liguria fa tappa a Pieve di Teco e Borgomaro.

 

Assieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, con la partecipazione dell'assessore regionale Alessandro Piana, le telecamere del fortunato format di Telenord vanno alla scoperta delle curiosità più originali dell'entroterra imperiese. 

 

La storia e la costruzione degli stivali per gli Alpini, ma anche le torte della tradizione e il valore dei fornai fanno parte dell'itinerario con accento particolare rivolto alle attività che mantengono alte le saracinesche grazie a un impegno quotidiano e a un supporto pubblico fornito attraverso i recenti bandi regionali. 

 

Nel corso della trasmissione, pure, la storia dell'incantevole monastero dei monaci di Borgomaro dove il dialetto di casa è quello del nord est italiano, ma a spasso per il paese le cadenze liguri restano piuttosto vive

 

Appuntamento come ogni mercoledì sera dalle 20.30 su Telenord e telenord.it

 

 

 

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