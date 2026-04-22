Benvenuti in Liguria

Benvenuti in Liguria Speciale - Alla scoperta dell'arte dei risseu

di Redazione

Il convegno al Palazzo della Borsa di Genova organizzato da Camera di Commercio

2265 - ASEF

 

Un'arte antica, quella del selciato genovese. In realtà, un sapere che rende i borghi di Liguria unica ma rischia d'andare perduto. L'impegno delle istituzioni per scongiurare quella minaccia.

 

Le soluzioni? Nelle voci degli ultimi artigiani che a Benvenuti in Liguria dichiarano: "Bisogna insegnare il mestiere ai giovani e spiegare che c'è richiesta. Inoltre, il mercato è florido, dunque, si può guadagnare anche bene. Ma serve grande passione". 

 

Davanti alla telecamera alcuni esempi di risseu vecchia maniera con interpreti provenienti dal levante genovese, ma anche dall'entroterra. Rivivi lo speciale di Telenord...

 

 

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