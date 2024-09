Benvenuti in Liguria riparte dall'agricoltura del Ponente con la novità...di un'ospite in piu'

Mercoledì 11 settembre ore 20.30 prima puntata della nuova stagione televisiva di Benvenuti in Liguria: la video guida di Telenord in onda ogni settiimana anche in streaming su telenord.it.

La troupe ormai collaudata, con il Cucinosofo Sergio Rossi, partirà dall'agricoltura del Ponente alle prese con la vendemmia: immagini dalle terre della Piana ingauna recentemente alluvionate e racconti dell'associazionismo, presente in quel comprensiorio, costituiranno la pagina principale della trasmissione.

"Uomini e donne che si preparano a fare il vino, aziende dall'altissima tecnologia in campo d'aromatiche e l'auspicio di una pronta ripartenza per chi, specie in un caso tra quelli emersi nella puntata, ha avuto pesanti danni dall'ondata di maltempo settembrino, segneranno l'apertura dell'avventura 2024-25. La costante è la grande generosità che riscontriamo, alcuni produttori ci hanno accolto con la torta dedicata alla tv (nella foto)" spiega Rossi.

Nel menù, anche, un'azienda di famiglia che si suddivide tra Pigato, ricettività e ristorazione con una rilevenza femminile. Immancabile, poi, la giovialità di chi porta in alto il vessillo d'Albenga come i Fiuei di Caruggi.

Novità dell'avventura di Telenord ormai in partenza, come si evince dal promo di lancio, l'enigma sul nuovo ospite o sulla nuova ospite: chi sarà o cosa rappresenterà? La spiegazione già nei primi minuti di Benvenuti in Liguria.