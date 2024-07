Benvenuti in Liguria: puntata speciale con gli angoli da cartolina di costa ed entroterra

Quella di mercoledì 3 luglio sarà una puntata di Benvenuti in Liguria per i tanti turisti che, in questi giorni, stanno scegliendo la regione come meta delle rispettive vacanze. Dunque, in albergo o in appartamento o più semplicemente sul proprio telefono, la possibilità di rivivere alcune delle esperienze più belle sperimentate durante la stagione in corso dal programma di Telenord.

Un'idea per l'estate, tra costa ed entroterra, alla scoperta di paesaggi unici al pari di figure umane senza eguali: una proposta per "i foresti", un ripasso sempre utile e godibile per i residenti.

Tuttavia, il format, in compagnia del Cucinosofo Sergio Rossi, non va ancora in vacanza. Dopo la cavalcata del primo mercoledì di luglio, tra le quattro province liguri, due nuovi racconti già all'orizzonte: il 10 con Genova e il Medioevo, il 17 colori imperdibili dalla Val d'Aveto con avvio sempre dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.