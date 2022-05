"Benvenuti in Liguria", il nuovo format di Telenord con Maria Teresa Ruta dal 13 giugno

di Redazione

Trenta tappe in altrettanti comuni della nostra regione, per raccontare e riscoprire le sue mille eccellenze

Partirà il 13 giugno con 30 puntate dedicate alle grandi eccellenze della nostra regione. E' la nuova idea lanciata dall'editore di Telenord Massimiliano Monti e s'intitola “Benvenuti in Liguria”, un tour che toccherà 30 comuni, da levante a ponente, per scoprire o riscoprire i sapori e le tradizioni di una terra stretta fra il blu del suo mare e il verde del suo splendido entroterra.

Al timone, Maria Teresa Ruta che dopo essersi messa davanti ai fornelli con “Chef per Passione”, percorrerà in lungo e in largo la Liguria, per raccontarvene le mille eccellenze. Il nuovo format di Telenord è stato presentato proprio dalla stessa Ruta, madrina della rassegna “Azzurro Pesce d'Autore 2022” ad Andora, protagonista anche di un apprezzatissimo show cooking.

“La Liguria è un arco teso fra la terra e il mare – ha detto Maria Teresa – ed è giusto quindi valorizzare i tanti contenuti e le tante tradizioni di questa regione. Io infatti qui ad Andora devo portare il saluto dell'editore di Telenord Massimiliano Monti, che da anni ha la passione di raccontare la Liguria con i suoi mille progetti editoriali”.