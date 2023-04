Bassetti: "Aiuti arbitrali al Bari? Non ci credo, sono solo errori. E noi siamo il Genoa…"

L'infettivologo ed ex arbitro Matteo Bassetti ha detto la sua sugli episodi arbitrali che stanno favorendo il Bari in questa fase del campionato.

"Sono dell'idea che non esistano queste suggestioni, servono solo per far parlare di più i tifosi. Obiettivamente penso che siano stati commessi degli errori, ma non volontariamente. L'arbitro è un uomo e come un attaccante sbaglia un gol, un portiere prende un gol, può sbagliare anche lui. Speriamo che non sbaglino più, perchè hanno sbagliato tanto e mi auguro che il Genoa possa andare in Serie A senza passare dai playoff, che sarebbe una cosa non gradita. Penso e spero che a Bolzano il Grifone possa far valere le proprie ragioni. La corsa al secondo posto? Io vedo un Genoa che gioca molto bene, guardo la mia squadra senza concentrarmi sugli altri. E' una squadra che vince e convince: non dobbiamo avere paura delle avversarie, ma sono loro che devono avere paura del Genoa".