Ballardini: "Aria di derby con la Sampdoria? No, no c'è quel tipo di emozione"

"Aria di derby in vista della sfida con la Sampdoria? Al momento no, non c'è quel tipo di emozione. Poi magari entrando allo stadio... ma non credo, la partita è troppo importante. E' vero che nel Genoa ho fatto su e giù diverse volte e circa 150 panchina ma adesso non ci penso".

Così Davide Ballardini alla vigilia dell'incontro al "Ferraris" con la Sampdoria. L'attuale tecnico della Cremonese ed ex allenatore rossoblu aveva sollevato polemiche quando, dopo un derby, si era rifiutato di sedersi in sala stampa sulla seggiola con i colori blucerchiati (la Samp giocava in casa).

Adesso il clima attorno a questo incontro sembra essere cambiato anche per lui.