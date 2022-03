Azzurri, stasera la sfida con la Macedonia. L'ordine di Vialli: "Andare oltre i nostri limiti"

di Redazione

Alle ore 20.45 a Palermo gli azzurri affrontano la Macedonia del Nord nella prima sfida di spareggio verso i Mondiali. Il messaggio sui social del capo delegazione

Il giorno è arrivato. Questa sera alle ore 20.45 la Nazionale di Roberto Mancini affronta a Palermo la Macedonia del Nord nella prima sfida di qualificazione verso il Mondiale.

Il capo delegazione azzurro Luca Vialli ha affidato ai social il suo messaggio «Trasformare una passione in un lavoro è in proposito è una cosa rara ed un privilegio assoluto. Quando succede contano solo due cose: essere grati e lavorare ogni giorno per andare oltre i propri limiti».