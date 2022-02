Autostrade, traffico a singhiozzo a Ponente e a Levante

di Redazione

Situazione particolarmente calda prima e dopo Celle verso Savona. Sull'A/12 problemi nelle due direzioni attorno a Nervi. Rallentamenti anche in A/7

Dopo qualche giornata un po' più tranquilla, sulle autostrade liguri è un'altra mattina di passione. In A/10 si viaggia a rilento in direzione Ponente. Ci sono tre chilometri di coda fra Arenzano e Celle e subito dopo altri tre fra Celle e la complanare di Savona.

Non vanno meglio le code nell'altra Riviera. Due chilometri fra Chiavari e Rapallo, tre chilometri fra Rapallo e Recco e poi due fra il casello di Nervi e Genova Est. Nell'altro senso, due chilometri di stop fra Nervi e Recco.

In A/7 traffico a rilento fra Bolzaneto e Busalla, due chilometri di fila.