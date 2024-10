Autostrade: Tir in fiamme su A10, chiuso nella notte tratto Arma-Sanremo

Un incendio, divampato per cause ancora in fase di accertamento, ha distrutto completamente un autoarticolato e i due furgoncini che trasportava come carico, mentre transitava sul viadotto "Rio Gozzo", poco prima dello svincolo dell'A10 per Sanremo, in direzione Italia. E' successo a mezzanotte. Il conducente del mezzo è riuscito a fermarsi prima dell'ingresso in galleria, evitando il peggio. Non si registrano feriti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, con il supporto dei colleghi di Imperia. Il tratto autostradale tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo è rimasto chiuso per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo e la rimozione del mezzo incendiato e successivamente riaperto. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla motrice per poi estendersi al resto del camion. Code si registrano sull'Aurelia.