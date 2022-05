Autostrade Liguria, cantieri riaperti: prime code si registrano in A10 e in A7

di Giorgia Fabiocchi

Sono quindi tornati tutti operativi per le manutenzioni urgenti su gallerie e viadotti. I lavori si fermeranno per il ponte del 2 giugno e poi per il mese di agosto

Riaperti questa mattina, lunedì 9 maggio ndr, i cantieri su tutto il nodo autostradale genovese dopo la tregua stabilita con un accordo tra le concessionarie e Regione Liguria per il periodo che ha compreso il weekend del 25 aprile, il 1° maggio e la kermesse di Euroflora 2022.

Sono quindi tornati operativi tutti i cantieri aperti per le manutenzioni urgenti su gallerie e viadotti, lavori che si fermeranno ancora per il ponte del 2 giugno e poi per il mese di agosto. Questa mattina viene segnalata, al momento, una coda di 3 km tra Genova Pra' e Arenzano per incidente e una coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

In corso anche rallentamenti in A10 e A7. Autostrade ricorda anche il riavvio delle chiusure notturne che proseguiranno per alcuni giorni tra A7 e A12 e tra A10 e A26.

* notizia in aggiornamento