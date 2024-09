Autostrade, Giampedrone: "Piano attenuazione cantieri per la fine dell'estate"

"Il piano che abbiamo esaminato oggi punta a salvaguardare la fine della stagione estiva, con particolare attenzione sia ad alcuni importanti eventi, tra cui la visita del Presidente della Repubblica Mattarella nel ponente, a Sanremo e Imperia, e il Salone Nautico internazionale di Genova, sia al comparto turistico. Quella di oggi è stata per me l'ultima riunione del tavolo tecnico di confronto prima delle elezioni regionali: credo che il confronto costante di questi anni, a volte anche aspro, abbia portato buoni risultati. Dopo la tragedia del crollo di ponte Morandi abbiamo affrontato anni molto difficili, anche sotto il profilo dei cantieri autostradali con programmazioni complesse di interventi indispensabili: l'obiettivo è stato quello di garantire il minor impatto possibile sul traffico con un lavoro prezioso per il nostro territorio, salvaguardando le nostre estati e i periodi festività, in particolare natalizie e pasquali. Oggi la gran parte dei lavori di ammodernamento della rete è conclusa. Le future valutazioni spetteranno alla prossima Giunta". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone durante la riunione odierna del tavolo tecnico con i rappresentanti del MiT e dei concessionari autostradali della Liguria, Aspi e Concessioni del Tirreno, per fare il punto sulla ripresa dei cantieri.

Per quanto riguarda la tratta di competenza di Aspi, "la rete è al momento sgombra da cantieri impattanti sul traffico e rimarrà così fino alla fine di settembre, anche per agevolare lo svolgimento del Salone Nautico Internazionale dal 19 al 24 settembre - ha detto Giampedrone -. Dal 30 settembre fino a domenica 3 novembre verranno riposizionati due cantieri sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione Milano (con il sistema 'road zipper' per minimizzare l'impatto dei lavori) e tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. Per le tratte di competenza di Concessioni del Tirreno in A10, A6 e A12, sulla A6 Savona-Torino rimarrà anche nei prossimi mesi l'attuale configurazione con lo scambio di carreggiata tra Altare e Savona con la possibilità di rimodulare il cantiere nei fine settimana per garantire due corsie libere nella direzione di traffico prevalente". Sulla A12 Sestri Levante-Livorno, si chiude il 13 settembre il cantiere con riduzione di carreggiata tra Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova.

Dal 16 al 20 settembre, scambio di carreggiata tra Sestri Levante e Deiva Marina per lavori nella galleria Pian del Lupo, a cui si affianca l'intervento per la sostituzione delle barriere di sicurezza dello svincolo di Carrodano (fino al 20 dicembre). Sulla A10 Savona-Ventimiglia, l'assessore Giampedrone ha auspicato che lo scambio di carreggiata dopo Imperia Est in direzione Francia, istituito oggi a seguito di una frana provocata dal maltempo, possa essere "eliminato prima di domenica, quando è attesa una nuova importante perturbazione sul territorio". In merito al piano di ripresa dei cantieri tra l'autunno e l'inverno, il concessionario sta svolgendo ulteriori valutazioni e approfondimenti con il ministero.