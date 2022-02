Autostrade, ancora code sulla A26. Traffico bloccato tra Ovada e Voltri

di Redazione

A partire dalle 7 si sono formati 8 km di coda che non accenna a diminuire. Questa notte chiuso anche un tratto della A7 con uscita obbligatoria a Busalla.

Ancora una giornata di code sulle autostrade della Liguria e sorattutto sulla A26. Lunghe code si stanno formando soprattutto tra Ovada e Genova Voltri, a causa dei cantieri e dei continui restringimenti di careggiata.

A partire dalle 7 si sono formati 8 km di coda che non accenna a diminuire con il passare delle ore.

Sulla A12 invece rallentamenti per una coda di di 2 km tra Recco e Chiavari per lavori in direzione Rosignan e code anche sulla A7 nei pressi di Busalla verso Milano.

Questa notte chiuso anche un tratto della A7 con uscita obbligatoria a Busalla.