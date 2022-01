Liguria, lunghe code in autostrada per i cantieri

di Edoardo Cozza

Mattinata molto complessa sulla rete autostradale: traffico intenso su A7, A10 e A12: fino a 6 chilometri tra Arenzano e Celle Ligure, 4 tra Nervi e Genova Est

Lunghe code per i cantieri a Levante e Ponente lungo la rete autostradale ligure.

In A10 si segnalano fino a sei chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, e due chilometri in direzione Genova tra Albisola e Celle Ligure.

In A12 sono quattro i chilometri tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova, e due tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est in direzione Rosignano.

Infine code in A7 tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A7/A12 Genova-Livorno.