Liguria, ancora code in autostrada: traffico rallentato su quasi tutte le arterie

di Edoardo Cozza

Rimosso il cantiere in A10 direzione Ponente, che nel weekend aveva causato rallentamenti e code: fino a 7 km tra Arenzano e il bivio A10/A26

Code per cantieri sul nodo ligure. In A26 registrato 1 km di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. In A10 2 km di coda tra Albisola e Varazze

verso Genova. Sempre in A10 ma in direzione Ventimiglia 2 km di coda Tra Arenzano e Celle Ligure. Coda anche in A12, in direzione Rosignano: coda di 1 km tra Recco e Chiavari.

Ieri sera, anche a causa dell'interruzione della A10 in direzione Ponente (rimasta in vigore fino alle 6 di stamani) sono stati registrati 7 chilometri di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26.