Autonomia, Viale (Lega): "Liguria avanti tutta dopo ok della Camera"

“Sono molto soddisfatta che il presidente della Regione, Giovanni Toti, rispondendo oggi in Consiglio regionale alla mia interrogazione su come la Liguria intenda attivarsi per arrivare quanto prima all’autonomia, abbia confermato che la nostra Regione proseguirà senza indugio nel percorso, una volta approvata la legge in materia e i Lep, il cui esame alla camera è atteso per il prossimo 29 aprile. Un iter che spero di vedere concluso il prima possibile, che avevo avviato quando ero vicepresidente della Regione e che abbiamo condiviso con tutto il Consiglio". Così Sonia Viale, vicecapoguppo della Lega in Regione Liguria.

"Grazie all’autonomia differenziata avremo un’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze del territorio, liberando risorse necessarie per investire in infrastrutture e logistica a favore dello sviluppo economico e produttivo della regione con un ritorno in termini di benessere e posti di lavoro. Grazie all’autonomia avremo anche una politica regionale che si assume una responsabilità diretta sulle proprie scelte di fronte agli elettori, un principio alla base delle più moderne democrazie occidentali. Portare a casa questo risultato, che rappresenta una delle battaglie storiche della Lega, è anche un bel modo - conclude la Viale - per festeggiare i 40 anni del nostro movimento politico”.