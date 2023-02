Autonomia differenziata per le Regioni, approvato il ddl. Toti: "L'Italia crescerà, bravo Calderoli"

Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. L'approvazione è avvenuta fra gli applausi. Sul testo sono state apportate alcune modifiche rispetto alla bozza diramata lunedì sera ai Ministeri. "Con il disegno di legge quadro sull'autonomia puntiamo a costruire un'Italia più unita, più forte e più coesa. Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d'Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.

Secondo il ddl di 10 articoli, l'attribuzione delle funzioni può avvenire solo dopo la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, i Lep definiti con Dpcm, entro un anno come previsto dall'ultima legge di bilancio. L'iter per l'intesa fra Regione (anche a statuto speciale) e Stato durerà almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni per l'esame delle Camere. Secondo la bozza di Calderoli si sarebbero dovute esprimere le commissioni, ma fra i "ritocchi" decisi nella riunione tecnica in preparazione del Consiglio dei ministri - pare anche su input di Giorgia Meloni - si dovrebbe optare per un atto di indirizzo votato in Aula.

"L'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata è un grande passo che consentirà davvero all'Italia di crescere". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta via Facebook il via libera in Consiglio dei ministri al ddl sull'autonomia differenziata. "Consentirà ai cittadini e ai territori di avere maggiori diritti e, al contrario di chi critica, di colmare i divari che da troppo tempo per colpa del centralismo e non per le autonomie dividono questo Paese. - è la previsione di Toti - Bravo Calderoli!".