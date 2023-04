Aurelia bis, l'appello Unioni Industriali Savona e comune di Albisola: "11 maggio i lavori devono partire, nessuna scusa"

E' prevista per l'11 maggio la ripresa ufficiale dei lavori di conclusione dell'Aurelia Bis che collegherà Albisola Superiore con Savona, sgravando l'Aurelia di parte del traffico. Dopo l'annuncio formale da parte di Anas e delle istituzioni sovracomunali, questa mattina il presidente dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, Angelo Berlangieri, e il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, hanno verificato lo stato dell'opera con un sopralluogo. I lavori sono fermi dal 2018, dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto. "Serve un'accelerazione del'iter - avverte Berlangieri - è ora di smetterla con gli annunci già ripetuti, almeno, tre volte. Il tempo non è una variabile indifferente per chi vive e lavora in questo territorio. Sono stati ipotizzati 1000 giorni di lavori per il 20% dell'infrastruttura mancante, l'auspicio è di una riduzione rispetto a questa previsione". Inoltre, avverte, è necessario ribaltare il casello autostradale di Albisola lungo la A10, che ora esce nella direzione opposta: "Altrimenti l'utilità dell'Aurelia Bis sarebbe marginale". "L'Aurelia Bis per il nostro Comune rappresenta una vicenda dolorosa, sinonimo di lungaggini operative e burocratiche non più accettabili - commenta Garbarini - Dopo 15 anni, crediamo d'avere il diritto di vedere l'arteria terminata e, per questo, rivolgiamo un appello all'efficienza tanto ad Anas quanto a tutte le istituzioni. Parallelamente, chiediamo un impegno concreto sul ribaltamento del casello fondamentale all'intero comprensorio". Gli fa eco il sindaco di Savona, Marco Russo: "Non possiamo nascondere la preoccupazione per la mancata ripartenza dei lavori, annunciata in un primo tempo a marzo. Per questo ci associamo alla richiesta che venga rispettata l'ultima indicazione fornita da Anas che ha garantito che i lavori ripartiranno entro il mese di maggio". Il prossimo sopralluogo è in programma per il 20 maggio.