Atletica, prima medaglia azzurra ai Mondiali: Elena Vallortigara bronzo nel salto in alto

di Edoardo Cozza

Oro all'australiana Patterson, argento all'ucraina Mahuchick: la trentenne veneta salta i 2 metri, poi si ferma a 2,02

Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in alto, ha conquistato il bronzo a Eugene, in Oregon, la prima medaglia dell'Italia ai Mondiali di atletica. La trentenne di Schio (Vicenza), tornata ai livelli di quattro anni fa, ha saltato 2 metri al primo tentativo, in una gara quasi senza errori.

Medaglia d'oro per l'australiana Eleanor Patterson (2.02 al primo tentativo), argento per l'ucraina Jaroslava Mahuchikh (2.02 al secondo tentativo).

(foto Facebook Elena Vallortigara)