Assologistica, accordo di collaborazione scientifica con l'Osservatorio Contract Logistics. Il presidente Ruggerone: "Rafforziamo l'interscambio"

In occasione del primo workshop dell’Edizione 2023 dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, è stato firmato un accordo di collaborazione scientifica tra l’Osservatorio e Assologistica, consolidando una collaborazione attiva sin dal 2011 (anno di fondazione dell’Osservatorio). L’obiettivo di fondo della collaborazione è sviluppare e diffondere insieme conoscenza su alcuni ambiti specifici della logistica, identificando di anno in anno i temi da approfondire secondo modalità da definire in accordo tra le Parti, quali i trend di mercato per quanto riguarda l’outsourcing della logistica e le scelte di appalto (con l’obiettivo di favorire una competizione leale all’interno del mercato) e la sostenibilità del settore in termini economici, ambientali e sociali.

Tra i prossimi passi concreti di collaborazione vi è anche l’organizzazione di un convegno pubblico in collaborazione con la Regione Veneto, che si terrà il 9 giugno presso la Fiera di Verona, in cui verranno pubblicati alcuni risultati delle Ricerche dell’Osservatorio, commentati da alcuni manager di importanti aziende committenti del territorio.

“La Logistica ha assunto un ruolo chiave per il Paese e si trova in un momento cruciale di transizione – afferma Marco Melacini, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics - Questo accordo formalizza l’impegno delle parti nel favorire l’evoluzione positiva del settore e la diffusione di buone pratiche di innovazione”.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – aggiunge Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica – che formalizza e struttura una collaborazione esistente da tempo tra la nostra Associazione e l’Osservatorio; per questo ringrazio il Vicepresidente Renzo Sartori che ha fattivamente contribuito a raggiungere questa intesa. Siamo certi che da tale interscambio possano generarsi percorsi e progettualità di cui l’articolata filiera della logistica possa beneficiare qualitativamente”.

L’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano nasce nel 2011 con l’obiettivo di fare cultura sulla Logistica e oggi è un punto di riferimento qualificato in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo. La mission dell’Osservatorio è quella di rappresentare un tavolo permanente di analisi critica e discussione sul ruolo di innovazione che l’ecosistema della Contract Logistics può costituire per la diffusione di pratiche di eccellenza nella gestione della logistica e della supply chain.

L’Osservatorio studia l’evoluzione del mercato della Contract Logistics - analizzando ambiti di attività, relativi player e tecnologie utilizzate - e approfondisce criticamente i principali fattori di evoluzione e innovazione del settore, attraverso un confronto con i manager appartenenti alla filiera dell’offerta, ad aziende utenti di servizi logistici, ad associazioni ed enti pubblici (in un contesto pre competitivo)…

Assologistica è l’Associazione di settore oggi di riferimento per realtà aziendali specializzate in logistica in conto terzi (operatori logistici, magazzini generali e frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali). Rappresenta oltre 250 aziende che operano con 70 mila dipendenti diretti e indiretti, con una dotazione di 22 milioni di mq di aree coperte, 4,5 milioni di mc di celle frigorifere e 60 milioni di mq

di terminal marittimi e inland terminal.

Assologistica promuove e tutela, sia in Italia che all’estero, la qualità e l’efficacia delle Imprese Associate, nonché l’immagine del sistema logistico nazionale. Assologistica è firmataria del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, CCNL Lavoratori dei Porti, CCNL Dirigenti (operatori logistici, magazzini generali e frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali).