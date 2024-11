Assessorato Sanità, Ioculano (Pd) attacca: "Parte già commissariato". Bucci: "Chi non ha buone idee purtroppo rosica"

Il primo consiglio regionale della Liguria con la nuova Giunta si aprirà soltanto martedì prossimo (26 novembre), ma sul tema dell'assessorato alla sanità è già botta e risposta fra opposizione e maggioranza.

L'attacco - Scrive il consigliere del Pd Enrico Ioculano: "L'assessore alla sanità Nicolò, iscritto a FdI che rinuncia alla tessera per entrare in Giunta come tecnico, si ritrova ad aver a che fare con un gruppo di altri tecnici voluti dal presidente e supportati da un insieme di medici scelti da Bassetti, ha dell'incredibile: di fatto un assessorato commissariato. Se queste sono le premesse tra qualche settimana potremo affermare che Nicolò gestisce la Sanità a sua insaputa". Continua Ioculano: "La confusione regna e sarà curioso capire quali saranno le dinamiche tra assessore, dipartimento, Alisa, Consiglio superiore e direttori generali. Questi ultimi, che sono i manager e dovrebbero essere i protagonisti del cambiamento sulla base di chiari indirizzi politici, sono declassati a meri esecutori di strategie suggerite dal consulente di turno - conclude Ioculano -. E a pagarne le conseguenze saranno i cittadini perché queste dinamiche politiche rischiano di compromettere l'efficienza e la funzionalità dei servizi. Non è un bel biglietto da visita considerato lo stato in cui versa sanità ligure: altroché idee chiare e tempi certi, l'improvvisazione la fa da padrona".

La replica - Alla polemica risponde il presidente della Regione Marco Bucci: "Chi non ha buone idee purtroppo rosica... - dice - Abbiamo tirato fuori un sistema importante, abbiamo coinvolto molte persone, queste sono le buone idee che mettiamo sul territorio. Pensa il capo del governo che dice: ho 56 milioni di persone, come fanno a mettersi d'accordo? Non so, si è svegliato stamattina e ha scoperto che siamo un milione e 700mila in Liguria? Mi sembra un'osservazione talmente ridicola che non merita nemmeno una risposta".

Valore aggiunto - "Non c'è nessun commissariamento - risponde l'assessore alla Sanità Massimo Nicolo', appena nominato - "E' evidente che di assessore ce n'è uno e su di lui ricadono tutte le le responsabilità nel bene e nel male. Così come Il Ministero della Salute ha i vari gruppi e organi collegiali più o meno consultivi, che hanno prettamente una valenza di consulenza, di informazione, di dettagli, di criticità che ci sono. Quindi il Consiglio Superiore di Sanità ligure è nato con questo obiettivo e secondo me sarà un valore aggiunto" - chiude Nicolo'