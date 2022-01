Assemblea Ast Cisl Genova, Granara: "Avviato tavolo con il Comune per il Pnrr"

di Giorgia Fabiocchi

Per la Cisl Genova è necessario avviare un dialogo serrato fra tutti gli attori in campo a partire dal sindacato

Si è tenuta questa mattina l'assemblea territoriale Ast Cisl Genova, all'hotel Bristol, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Marco Bucci e del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. Novità in arrivo, annunciate nella relazione dal padrone di casa Granara: "Con il comune abbiamo avviato un tavolo per il Pnrr, questa è una grande opportunità per la città e non dobbiamo perdere l’occasione". Per la Cisl Genova è necessario avviare un dialogo serrato fra tutti gli attori in campo a partire dal sindacato.

"Con il comune di Genova è già stato attivato un tavolo su Pnrr ed investimenti, al quale bisogna però dare un impulso maggiore, se vogliamo seguire i processi in modo più efficace e fruttuoso è necessario agire subito, il tempo stringe. Come detto Genova cambierà volto, ci saranno nuove posizioni e nuovi lavori, è necessaria un'analisi approfondita di cosa sarà necessario, quali saranno le professionalità di cui ci sarà più bisogno", spiega Marco Granara.

Per Ast Cisl Genova sarà fondamentale fin da subito coinvolgere scuola, università, formazione professionale per essere pronti e per formare le persone in modo coerente con i fabbisogni.