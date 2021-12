Liguria, dal Pnrr circa 28 milioni per le reti idriche

di Edoardo Cozza

Da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa digitalizzazione e monitoraggio delle reti

Ci sono 27,5 milioni di euro in arrivo per la Liguria per le reti idriche: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

"Gli interventi finanziabili comprendono, tra gli altri, l'installazione di strumenti tecnologici per la misura delle portate, delle pressioni e dei livelli d'acqua nei serbatoi, la modellazione idraulica della rete, la pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici e innovativi, come radar, scansioni da satellite, interventi di manutenzione straordinaria, l'installazione di 'contatori intelligenti' per la misurazione dei volumi consumati dall'utenza", si legge nella nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dagli Enti di Governo d'Ambito in due finestre temporali: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale (dotazione finanziaria prevista di 630 milioni) e entro il 31 ottobre 2022 (dotazione finanziaria di 270 milioni).