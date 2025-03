Asl 4, l'offerta vaccinale premiata con i tre bollini Ospivax

CHIAVARI - L’Asl 4 entra a far parte della rete nazionale “Ospivax – Ospedali che vaccinano”, nata per divulgare la cultura vaccinale, condividere le buone pratiche e proporre un’offerta articolata, rivolta sia ai pazienti che agli Operatori sociosanitari. Tutti i tre poli ospedalieri di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante e il presidio sociosanitario di Chiavari hanno ricevuto dall’Osservatorio Italiano Prevenzione il massimo riconoscimento: “tre bollini” che avvalorano l’attenzione dimostrata dell’Azienda Sociosanitaria verso la prevenzione primaria.

Da tempo, infatti, l’Asl 4 ha scelto di potenziare l’offerta vaccinale ampliando le sue sedi e portandola anche sul territorio, grazie all’ambulatorio mobile “Gulliver” e alle campagne itineranti di prossimità sperimentate fin dal 2021 per la vaccinazione anti Covid-19 e antinfluenzale. Oltre alla sede della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di corso Dante 163 a Chiavari, l’attività si svolge regolarmente in tutti gli ospedali e nel presidio chiavarese di via G.B. Ghio, dove sono in funzione percorsi specifici che consentono ai pazienti di eseguire i vaccini negli stessi luoghi dove ricevono le terapie.

«L’offerta vaccinale estesa e il coordinamento tra le diverse Strutture ospedaliere permette di andare incontro alle esigenze dei nostri utenti – spiega il Direttore Generale, Paolo Petralia -. Ne sono alcuni esempi i pazienti diabetici, che possono eseguire la visita e subito dopo ricevere il vaccino all’interno della sede di Chiavari, o le donne in gravidanza seguite dalla S.C. Ginecologia e Ostetricia di Lavagna o i dializzati che fanno terapia all’Ospedale di Sestri Levante. La stessa razionalizzazione dei percorsi vale anche per i pazienti ricoverati e per i dipendenti Asl».

Proprio per rendere sempre più centrale l’attività di profilassi delle malattie infettive, Asl 4 sta realizzando il nuovo centro vaccinale di Chiavari, che avrà sede nel Punto Unico di Accesso di via G.B. Ghio, 9 ora in fase di realizzazione. Il Centro sarà costituito da 3 postazioni per l’accettazione e l’anamnesi, 4 postazioni vaccinali, uno studio medico e un’area per l’osservazione breve post-vaccino. Tali azioni hanno permesso di ricevere a gennaio il riconoscimento dell’Osservatorio Italiano Prevenzione Ospivax, che attesta la presenza di particolari requisiti di valore per i cittadini e gli operatori e riconosce l’importanza di raggiungere target rilevanti di soggetti a rischio (per fragilità, motivi professionali o condizioni di contesto) per l’offerta di prevenzione immunologica globale, strutturando una forma permanente di informazione e azione preventiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.