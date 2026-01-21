Asili, torna il sereno. Confermata l'offerta per la fascia 3-6 anni

Genova – Il Comune di Genova rivede il piano di riduzione dei servizi legati alle scuole dell’infanzia e fa un passo indietro rispetto alle ipotesi presentate nei giorni scorsi. Al termine di un nuovo confronto con i rappresentanti dei genitori, la giunta comunale ha deciso di mantenere invariata l’offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni per l’anno scolastico 2026/2027.

Rispetto al piano illustrato ai sindacati, l’unica misura confermata riguarda la traslazione della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Borzoli, per la quale è in corso un’interlocuzione finalizzata al passaggio alla gestione statale, garantendo la continuità del servizio educativo.

Viene invece archiviata, almeno per il prossimo anno, l’ipotesi delle scuole ad esaurimento. Restano quindi confermate le iscrizioni per la Colombo di Borgoratti, la Monticelli di Marassi, la Garbarino di Di Negro e la San Desiderio, nell’omonimo quartiere. Riviste anche le misure di taglio inizialmente previste, con il ripristino della sezione primavera alla Monticelli e il ridimensionamento delle riduzioni di sezioni alla scuola Tina Quaglia. Le iscrizioni restano aperte attraverso il sito istituzionale del Comune.

Parallelamente, l’amministrazione prosegue il percorso per fronteggiare la carenza di personale educativo, una criticità strutturale che interessa l’intero sistema comunale. È previsto per domani l’avvio del bando di assunzione per nuovi assistenti degli asili nido, che potranno essere impiegati negli istituti con carenze di organico. Attualmente, a livello comunale, il fabbisogno è stimato in circa 20 unità.

Si è svolto a Palazzo Tursi un incontro specifico dedicato alla situazione della scuola dell’infanzia di San Desiderio, con la partecipazione dell’assessorato comunale competente e del Municipio Levante. Oltre alla conferma delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, è stato affrontato il tema delle condizioni strutturali dell’edificio: entro il mese di febbraio è programmato un intervento di manutenzione straordinaria del giardino, comprensivo della messa in sicurezza delle alberature.

Resta tuttavia aperta la riflessione sul futuro della scuola, inserita in un contesto più ampio di progressiva riduzione della domanda di servizi per l’infanzia. Anche per San Desiderio, come per altre realtà del territorio cittadino, potrebbe essere avviato un percorso di valutazione verso un eventuale passaggio alla gestione statale.

Nel corso del confronto è stata inoltre accolta la richiesta del territorio di valutare l’apertura di un asilo nido nella zona, inserendo il tema all’interno della programmazione futura dei servizi educativi comunali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.