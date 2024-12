Asfalto drenante sulla via che porta al casello di Pegli: lavori in ritardo, conclusione nel 2025

L’asfalto drenante in via dei Reggio, annunciato nei programmi di Aster per ridurre i pericolosi slittamenti dei mezzi pesanti verso il casello autostradale di Pegli/Multedo, non è ancora stato realizzato. L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha rassicurato che l’intervento sarà completato entro i primi mesi del 2025.

Intervento atteso - Via dei Reggio è una strada in forte pendenza, spesso soggetta a pericolosi episodi di slittamento dei mezzi pesanti, specialmente in caso di pioggia. “L’intervento per la stesura di asfalto drenante era stato programmato da Aster, ma non è ancora stato eseguito”, ha spiegato Avvenente in risposta all’interrogazione del consigliere Paolo Gozzi.

Ritardi - Il consigliere di Vince Genova aveva evidenziato come il termine “mesi estivi” indicato nella risposta di marzo non fosse stato rispettato. “Riteniamo che l’estate sia ormai conclusa, quindi è lecito chiedersi a quale anno si riferisse la promessa”.

Sicurezza - Nonostante i ritardi, il tratto stradale ha visto negli anni miglioramenti significativi per la sicurezza. Grazie all’impegno del Comitato per l’Ambiente di Multedo, era stato realizzato un attraversamento pedonale semaforizzato che ha azzerato gli incidenti mortali. Tuttavia, l’asfalto drenante rimane una priorità per garantire condizioni più sicure, soprattutto durante il maltempo.

Impegni futuri - Avvenente ha confermato che l’intervento sarà effettuato entro i primi mesi del 2025, rassicurando sul fatto che il problema è già in agenda. “Via dei Reggio necessita di questo intervento, e lavoreremo affinché sia portato a termine il prima possibile”.

Criticità - La strada è un punto nevralgico per il traffico verso il casello autostradale di Pegli/Multedo. L’assenza di asfalto drenante aumenta i rischi per i mezzi pesanti, creando potenziali pericoli anche per gli altri utenti della strada.