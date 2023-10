Ascoli-Sampdoria 1-1: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria porta via da Ascoli un pareggio, dopo aver sfiorato il tracollo nel primo tempo e in avvio di ripresa. Dopo il gol di Nestorovski allo scadere della prima frazione, ci pensa Borini a pareggiare su rigore. E nel finale c'è il rimpianto per una gran parata di Viviano su De Luca, sarebbe stato il gol di una vittoria garibaldina. Ma il pari delude e accontenta tutti.



In avvio il Doria rischia moltissimo su corner, regalato da un retro passaggio di Facundo: sul tiro d'angolo Ravaglia forse abbagliato dal sole esce a vuoto, sulla linea per fortuna c'è Borini che salva. E' invece il portiere che salva due volte di fila, prima in corner di piede su Rodriguez e poi sulla girata di Botteghin. Ravaglia decisivo. La prima frazione vede un Ascoli più propositivo e concreto, rispetto a un Doria timido e fumoso, incapace di proporsi credibilmente dalle parti dell'ex blucerchiato Viviano. Allo scadere è l'ascolano Botteghin a sfiorare di testa il vantaggio. Nel recupero ci prova Barreca di testa, ma la sua conclusione è debole. E c'è un brivido per un contatto Murru-Nestorovski esaminato dal VAR, per fortuna del Doria senza esito. Ma all'ultimo dei 3' di recupero Nestorovski trova il gol del vantaggio piceno, il momento peggiore per incassare una rete.



In avvio di ripresa è Murru che rischia l'autorete, proprio sotto gli esterrefatti tifosi blucerchiati in trasferta. E sul corner successivo è ancora l'Ascoli a sfiorare con Mendes il raddoppio. Il Doria sembra inerte e incapace di reagire. Arriva un errore difensivo dei piceni, il fallo in area di Caligara su Esposito è vistoso, sul tiro dal dischetto di Borini Viviano intuisce ma non impedisce che il pallone vada in rete. Partita riaperta.



La Sampdoria sembra farsi più intraprendente, ma deve stare attenta a non scoprirsi troppo per non offrire spazio all'offensiva bianconera. Le due squadre si allungano e si scoprono, prendendo e concedendo occasioni di rilancio. In questa fase i blucerchiati sembrano prendere coraggio. Entrano nel finale Giordano e De Luca al posto di Barreca e Borini, prime sostituzioni blucerchiate. A pochi secondi dal 90' De Luca si fa parare da Viviano il tiro del possibile vantaggio: sarebbe stato davvero un colpaccio. Ma il punto è giusto.





ASCOLI-SAMPDORIA 1-1

RETE: 45'+3' Nestorovski, 51' Borini (rig)

ASCOLI: Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Falzerano, Di Tacchio, Caligara (69' Giovane); Mendes, Rodriguez (69' D'Uffizi), Nestorovski. Allenatore: Viali.

SAMPDORIA: Ravaglia, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Stojanovic (82' Girelli) Kasami (82' Vieira) Yepes Laut, Verre (92' Askildsen), Barreca (80' Giordano) Esposito, Borini (80' De Luca) All. Pirlo.

ARBITRO: Collu.