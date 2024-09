Sampdoria, Sottil: "Questo non è un villaggio vacanze e lo dimostreremo col Sudtirol"

"Questo non è un villaggio vacanze e lo dimostreremo col Sudtirol": così Andrea Sottil, tecnico della Sampdoria, alla vigilia della sfida con il Sudtirol. "Quando subentro non stravolgo, la rosa è competitiva. Per questo confermo la difesa a tre. Possiamo anche giocare a quattro, con gli interpreti giusti. Ma prima idee chiare e non giocatori adattati ma specifici nel ruolo"

OBIETTIVO - "Chiedo di resettare le sconfitte, come le vittorie che arriveranno. Conta il qui e adesso. La squadra vuole invertire la rotta, si allena bene, anche prima di Cosenza era così. Abbiamo qualità e i ragazzi lavorano duro. Insieme usciremo da un momento che può capitare, ma c'è unione e consapevolezza".

ORIZZONTE - "La società è top per strutture e organizzazione, sembra serie A. Ma si lavora duro, Accardi è direttore di calcio abituato a combattere, molto presente. L'ambiente è operaio in struttura di livello, ma non c'è un villaggio vacanze...".

SINGOLI - "Kasami ha recuperato condizione, è a completa disposizione. Voglio recuperarlo. Serio, vero e attaccato alla Sampdoria. Ferrari deve ritrovarsi dopo problemi alle ginocchia ma lavora con serietà. Romagnoli sta molto meglio, mai stato completamente fermo. È a disposizione. Tutino è regolarmente a disposizione".



BILANCIO - "Mi sono meravigliato a Cosenza, ho capito cosa è successo ma non pensiamoci più. Il Sudtirol è squadra di categoria piena, consolidata, fisica, ben allenata, forte anche in contropiede. Rispetto totale, è in salute. Ma dobbiamo essere lucidi e sereni senza ossessione risultato, più spregiudicati e disinvolti".

MANFREDI - "Il presidente l'ho conosciuto qui a Bogliasco, ha fatto un discorso fermo e maturo, richiamando tutti a responsabilità e a cosa è il progetto Sampdoria. La classifica la vedremo a maggio. Ci ha fato fiducia e senso di responsabilità".

DERBY - "E' sempre stato una partita meravigliosa, il più bello per passione e aspettative. Mi appello a due tifoserie mature, deve vincere lo spettacolo. I tifosi devono fare la loro parte in uno stadio stupendo, che sia una festa. Poi noi sul campo dovremo cercare di vincere".