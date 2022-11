Arenzano, il bimbo ha fretta di nascere: mamma partorisce in auto

Aveva fretta di nascere, non è riuscito ad aspettare l'arrivo in ospedale: tanta fretta da venire al mondo dentro alla macchina di mamma e papà in via Negrotto Cambiaso, ad Arenzano. La donna, al secondo figlio, ha iniziato a sentire le contrazioni ed è salita in auto con il padre. Dopo pochi minuti, però, l'uomo ha chiamato il 118 dicendo di non essere sicuro di arrivare in tempo al San Martino. La coppia ha accostato in un parcheggio e richiamato la centrale operativa: dopo pochi istanti il piccolo è nato. A quel punto è arrivata l'ambulanza con l'automedica e madre e figlio, che stanno bene, sono stati trasferiti all'ospedale di Voltri.

Non è la prima volta che i medici e gli infermieri del 118 assistono via telefono mamme alle prese con neonati che non vedono l'ora di venire al mondo. L'ultimo caso è del 22 ottobre a Certosa: la mamma in quel caso aveva partorito a casa sua con l'aiuto della figlia quattordicenne "guidata" al telefono dal personale della centrale operativa.